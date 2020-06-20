برلين تستقبل فورمولا بـ 6 سباقات

كشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات فيا عن استضافة العاصمة الألمانية برلين لستة سباقات خاصة ببطولة فورمولا إي للسيارات الكهربائية .

كما ستقام السباقات الستة بدون حضوري جماهيري وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .



ويستعد مطار " تمبلهوف" لاستضافة السباقات الستة وذلك بعد تجهيزه بحلبة تناسب سباقات فورمولا إى خلال الفترة من 5 وحتى 13 أغسطس.



كما أعلن الأتحاد الدولي لسباقات السيارات وذلك عن جدول السباقات الستة في برلين أما في حالة هذه السباقات في برلين سيكون العدد الإجمالي لموسم فورمولا إي لعام 2020 11 سباق حتى الآن .



كما فضلت برلين الإعلان عن تنظيم السباقات بدون جمهور خاصة وأن القيود المفروضة في ألمانيا لاتسمح بتجمع أكثر من ألف شخص في مكان واحد ومن المعروف أن موسم فورمولا إي أن لعام 2020 انطلق من المملكة العربية السعودية وتحديدا من حلبة الدرعية



يذكر أن مواعيد جدول السباق الأول والثاني في الخامس والسادس من أغسطس ، والسباق الثالث والرابع في الثامن والتاسع من أغسطس.

