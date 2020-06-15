إيطاليا تستقبل فورمولا 1 في مدينة إنزو

أعلنت حلبة إنزو فيراري الإيطالية عن استعدادها القوي لاستضافة سباق فورمولا 1 لعام 2020 في مدينة إيمولا .

كما أعلن أوبيرتو استانسي رئيس حلبة إنزو فيراري إلى أنهم بصدد إنشاء مركز طبي جديد من أجل تجديد رخصة استضافة سباقات فورمولا 1





كما أن في حالة نجاح إنزو فيراري في استضافة سباق فورمولا 1 لعام 2020 ستحمل من هذه الحلبة بدلا من سباق الصين والذي تم إلغاؤه بسبب كورونا.





ومن المنتظر أن ينطلق موسم فورمولا 1 لعام 2020 من النمسا في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تستضيف أبو ظبي السباق الختامي في شهر ديسمبر.









كما تحاول إدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا1 إقامة 18 سباقًا من أصل 22 كان من المفترض إقامتهم في عام 2020.











ومن المفروض ان تتعامل إدارة فورملا 1 مع الامر الواقع وتخطط لإقامة السباقات حتى لو خلف الابواب المغلقة وبدون حضور جماهيري.







