AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. أمريكا تفرج عن ممول بارز لحزب الله

السبت 20/يونيو/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تستعد الولايات المتحدة للإفراج عن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي يعتبر ممولا ماليا مهما لمليشيات حزب الله، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن ومدتها 5 سنوات، وذلك بسبب مشاكله الصحية وخطر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وطبقا لوثائق قضائية نقلتها وكالة "فرانس برس"، ففي 28 مايو وافق قاض فدرالي في واشنطن على طلب استرحام طارئ تقدم به تاج الدين (64 عاما)، قال فيه إنه يعاني "مشاكل صحية خطرة" تجعله عرضة للإصابة بـ"كوفيد 19" المتفشي في الولايات المتحدة.

وبالتالي سيكون بإمكان قاسم تاج الدين العودة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

وألقي القبض على تاج الدين في مارس 2017 لدى وصوله إلى الدار البيضاء، بناء على طلب السلطات الأميركية التي تقول إنه موّل حزب الله بملايين الدولارات.

واستنادا إلى وثائق المحكمة، غادر تاج الدين سجن كمبرلاند الفدرالي في ماريلاند بعد حجر صحي استمر أسبوعين، ووضع في مركز احتجاز بانتظار أن يتمكن من العودة على متن رحلة جوية مقررة في يوليو.

وقد أثار الإفراج عن تاج الدين تكهنات، إذ اعتبر البعض أن الخطوة جاءت ردا على إطلاق لبنان في مارس الماضي، سراح المواطن الأمريكي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قياديا في ميليشيات تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

السنيورة: هناك انحسار للثقة في لبنان.. وحزب الله أضعف مما يبدو عليه

ألمانيا تعلن حظر مليشيا حزب الله اللبناني وتنفذ مداهمات ضد مشتبهين بهم

بعد حظر أنشطته في ألمانيا.. أمريكا: حزب الله مكرس لدفع أجندة إيران الخبيثة

لبنان تستدعي السفير الألماني لديها.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

سيدة نذرت بذبح خروف كل عام.. هل يجوز تغيير نوع الذبيحة.. الإفتاء تجيب

شاهد.. متظاهرون يحرقون تمثالًا لأحد قادة الكونفدرالية في واشنطن.. وترامب يطالب باعتقالهم

تعرف على أهم 6 مميزات في أندرويد 11 .. فيديو

ألف مبروك يا محترم .. ريهام سعيد تهنئ احمد فلوكس بعد ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي

خالد عكاشة: إحالة مصر ملف سد النهضة لمجلس الأمن يكشف أثيوبيا أمام العالم.. فيديو

AdvertisementS

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

ضعف المناعة آخر العلاج.. الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة