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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. أماكن الازدحام على المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

السبت 20/يونيو/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
بيّنت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم، السبت، على الطريق الدائري المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر، إلى استقرار حالة محور 26 يوليو بالاتجاهين، ومحور روض الفرج، ومحور الضبعة.

فيما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق البراجيل في القادم من محور 26 يوليو بإتجاه إمبابة.

وتستقر الحالة المرورية على مناطق مسطرد والخصوص والمرج والسلام حتى مناطق القاهرة الجديدة والمعادي.

وتشهد مناطق المنيب والمريوطية وصفط اللبن إستقرار تام في الحركة المرورية.

كما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا - بنها الحر.

وتستقر الحركة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم، والسويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي.
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