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رياضة

أول رد فعل من نيمار بعد خسارة قضيته أمام برشلونة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:00 ص
نيمار
نيمار
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محمد السعيد
ينوي النجم البرازيلي نيمار دا سليفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تقديم استئناف على حكم تغريمه 6.7 مليون يوور، لصالح نادي برشلونة.

وكان نيمار رفع دعوى قضائية ضد نادي برشلونة، طالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو، مكافأة تجديد عقد الأخير مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان، إلا أن القضاء الإسباني رفض دعوته، أمس الجمعة، وحكم بتغريمه 6.7 مليون يورو لصالح النادي الكتالوتي.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسباني، وفقا لمصادر مقربة من النجم البرازيلي، أن نيمار ينوي تقديم استئناف على الحكم الصادر ضده من القضاء الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار يىر أنه من حقه الحصول على مكافأة تجديدعقده مع برشلونة.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا، والمقدر بـ 222 مليون يوور.


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