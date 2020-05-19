مستشار نيمار: من الصعب عودته إلى برشلونة هذا الصيف

استبعد فاجنر ريبيرو، مستشار نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عودة الدولي البرازيلي، إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.
نيمار، صاحب الـ 28 عامًا، ارتبط كثيرًا بالعودة إلى صفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة الماضية.
وقال ريبيرو، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، لأن سوق الانتقالات أصبح مختلفًا بعد فيروس كورونا ، المجال الاقتصادي لكرة القدم سيتغير كثيرا بسبب هذه الجائحة".
واستبعد المحللون والمراقبون، أن يشهد الصيف الحالي صفقة تتجاوز 100 مليون يورو.
ويرفض باريس سان جيرمان فكرة مبادلة اللاعبين، ليعقد أكثر من محاولات برشلونة للحصول على خدمات نيمار.