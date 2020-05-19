مستشار نيمار: من الصعب عودته إلى برشلونة هذا الصيف

استبعد فاجنر ريبيرو، مستشار نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عودة الدولي البرازيلي، إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.









نيمار ، صاحب الـ 28 عامًا، ارتبط كثيرًا بالعودة إلى صفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة الماضية.





وقال ريبيرو، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، لأن سوق الانتقالات أصبح مختلفًا بعد فيروس كورونا ، ا لمجال الاقتصادي لكرة القدم سيتغير كثيرا بسبب هذه الجائحة".





واستبعد المحللون والمراقبون، أن يشهد الصيف الحالي صفقة تتجاوز 100 مليون يورو.



