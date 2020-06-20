على متنها 13 ألف مصري.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة طيران استثنائية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار ساعات اليوم، السبت، 93 رحلة طيران استثنائية ما بين ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 13 ألف راكب مصري عالق بدول الخارج، كما يغادر المطار أيضا 48 رحلة سفر أخرين إستثنائية إلى عدة وجهات.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، إضافةً إلى عدة عواصم أوروبية، حيث بدأ معدل التشغيل يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".



