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أخبار البلد

على متنها 13 ألف مصري.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة طيران استثنائية اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 11:12 ص
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار ساعات اليوم، السبت، 93 رحلة طيران استثنائية ما بين ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 13 ألف راكب مصري عالق بدول الخارج، كما يغادر المطار أيضا 48 رحلة سفر أخرين إستثنائية إلى عدة وجهات.
 
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، إضافةً إلى عدة عواصم أوروبية، حيث بدأ معدل التشغيل يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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