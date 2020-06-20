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حوادث

المؤبد لشخصين وغرامة 500 ألف بتهمة الاتجار في الحشيش

السبت 20/يونيو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد لتصنيعهما جوهر الحشيش المخدر للاتجار فيه بأوسيم، وتغريمهما 500 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا وياسر على الزيات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر أشرف صلاح.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين حسن .ي، 36 سنة، عامل، محبوس، وشقيقه محمد .ي ، 25 سنة، حداد، هارب بتصنيع جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز جوهر الفودو المخدر.وأضافت تحريات الرائد هيثم على الكردى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لضبط المتهمين وتمكن من ضبط المتهم الأول وعثر بحوزته على طربتين حشيش وزن 188 جرام ومبلغ مالى 168 ألف و600 جنيه ومخدر الفودو بالاشتراك مع المتهم الثانى.
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