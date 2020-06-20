خلال أسبوع.. الداخلية تضبط ٦٧٩ شخصا خالفوا قرار حظر البناء

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال متابعة مخالفات قرار إيقاف أعمال البناء عن ضبط (679 شخص) بإجمالى (675 مبنى).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.





كما يأتي إستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".