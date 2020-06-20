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مصر مش هتقف تتفرج.. أكاديمية ناصر: السيسي وجه رسائل ردع واضحة لمن يهدد مصالحنا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العلوم الإستراتيجية تؤكد أن أى جيش بأى دولة له مهمة واحدة وهى حماية وطنه ومواطنيه ومصالحه القومية، مشيرا إلى أنه يحميه بإستراتيجيتين، أولاهما التصدى للعدو الذى يعتدى على دولته ويهزمه ويمنعه من تحقيق أهدافه.


وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإستراتيجية الأقوى لحماية الجيش لوطنه هى إستراتيجية الردع وهى منع العدو من التفكير فى تهديد مصالح الدولة من البداية، موضحا أنه من أجل تحقيق تلك الإستراتيجية لابد أن يكون هناك رسالة ردع من مصر إلى أى معتدٍ يحاول الاعتداء على شعبها ومصالحها داخليا وخارجيا.


وأكد أن آخر إحصائية أثبتت أن الجيش المصرى أقوى جيش فى منطقة الشرق الأوسط، ولابد من إقناعه بجدية ردع مصر، متابعا: "لو حاول تهديد مصالحنا، مصر مش هتقف تتفرج"، حيث إن القائد الأعلى للقوات المسلحة  الرئيس السيسي على رأس الجيش المصرى ومصر بالكامل يزور جنوده ويدفع بهم بكل طاقة الوطنية وحماية شعبه.


وأكد أيضا أن "مصر جيشا وشعبا يحمى ولا يهدد، ونحن أصحاب وعد بحق، وزيارة الرئيس السيسي لجنوده تعتبر رسالة ردع قوية وواضحة لمن يهدد مصر ولكل مصرى أن مصالح أرضه مصونة ولن يستطيع أن يهددها أحد".


وأفاد بأن هناك جيشا يستطيع حماية الشعب، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي أننا نتلقى أى اعتداء بصدورنا، كما أن زيارته اليوم تعتبر رسالة طمأنة لشعب مصر وثقة للجيش المصرى.

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