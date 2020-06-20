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تعليم

لا تنساقوا ورائها.. تعليم الإسكندرية: تلف الملابس بسبب بوابات التعقيم شائعات

السبت 20/يونيو/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
تنفي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حث الطلاب على ارتداء ملابس بالية حفاظا على ملابسهم من مواد التعقيم.

وأشارت المديرية في بيان اليوم السبت الى إن مواد التعقيم والتطهير لا تؤثر بأي شكل على ملابس الطلاب والمعلمين، مؤكدة أن جميع مواد التعقيم والتطهير مواد معقمة ومطهرة وآمنة تمامًا.

وناشدت المديرية الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة من خلال المصادر الرسمية للأخبار والتعليمات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي متمنين لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين الصحة والسلامة والتوفيق.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تسلمت عدد ١٦٢ بوابة تعقيم من بينهم ١٤٥ للجان الامتحان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير. كما تسلمت أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.
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