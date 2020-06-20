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رياضة

أحمد سليمان يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده: تاريخ عظيم مشرف

السبت 20/يونيو/2020 - 03:39 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
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محمد بدران
حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على الاحتفال بعيد ميلاد معلم الكرة المصرية حسن شحاتة الـ 73 نجم الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني الأول".

ونشر أحمد سليمان عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة من الصور وعلق قائلًا "‏‏كل سنه وانت طيب وربنا يحفظك ويعطيك الصحه تاريخ عظيم مشرف".

يذكر ان المعلم من مواليد كفر الدوار ولعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970. 

واعتزل عام 1983 وعمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب. ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.

وقاد المنتخب الوطنى الاول لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية. 


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