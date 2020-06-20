سلاما على شهدائنا.. قائد المنطقة الغربية العسكرية يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

شكر اللواء أركان حرب مدحت النحاس، قائد المنطقة الغربية العسكرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه بتولى القيادة فى المنطقة الغربية العسكرية.





وقال اللواء مدحت النحاس، خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إنه يشكر القائد العام للقوات المسلحة على التوجيهات الشديدة والدعم اللا محدود والتواصل المستمر فى المنطقة الغربية، مما انعكس على ارتفاع الكفاءة القتالية للمنطقة والروح العنوية العالية للقوات.









وأضاف أنه يشكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية وجميع الهيئات والإدارات، خاصة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجميع الأجهزة الأمنية، على الدعم المعلوماتى المتواصل.









وأكد أن كل ذلك الدعم أدى إلى وصول المنطقة الغربية العسكرية للمستوى المتميز فى تنفيذ المهام، أيضا تفقد القواعد العسكرية الأخرى لكل من السلوم وحباطة وبئر الخمسة ومرسي مطروح وسيوة على نفس درجة جاهزية المنطقة الغربية وفى أعلى استعداد قتالى وروح معنوية عالية لتظل رايات القوات المسلحة عالية.









وأفاد بأن "الشكر واجب تقديمه لرجال القوات العسكرية الذين حافظوا على مبادئهم للأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بروحهم فداءً للوطن ولأبناء القوات المسلحة وأهالى محافظة مطروح".