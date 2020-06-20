السيسى يتفقد القوات العسكرية المصطفة بسيدى برانى في مطروح.. فيديو

وأكد الرئيس السيسي أن جزءا كبيرا من القوات المسلحة سواء الخاصة أو الجوية جاهز لتنفيذ أي مهام، مؤكدا أن ما شاهده حتى الآن أمر عظيم يعكس قدرة وقوة الدولة.







