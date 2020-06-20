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أصل الحكاية

الحياة تعود لطبيعتها .. غرامات مالية والسجن فى انتظار مخالفى إجراءات مواجهة كورونا بالسعودية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:24 م
عودة الحياة الي طبيعتها
عودة الحياة الي طبيعتها في السعودية
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محمود نوفل
أقل من 24 ساعة تفصل سكان المملكة العربية السعودية عن العودة الي الحياة الطبيعية حياة ماقبل فيروس كورونا الأمر الذي اثار حالة من الفرح والسرور يتخللها الحذر والخوف لدى ابناء المملكة وضيوفها من فيروس كورونا المستجد الذي اصاب مايقرب من 154233 حالة حتي الآن وتسبب في وفاة 1230 شخصا و1955 حالة حرجة.

قبيل عودة الحياة الي طبيعتها اصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة من الإجراءات الإحترازية التي من شأنها الحفاظ علي المجتمع وحمايته من خطر الإنتشار لــ كوفيد 19 تمثلت في ضرورة الإرتداء للكمامات الطبية ومنع التجمعات والتباعد الجسدي والإجتماعي والمواظبة علي غسل اليدين.


ورغم أن الحياة تعود في الصباح الباكر الي طبيعتها إلا أن السلطات السعودية اصدرت مجموعة من العقوبات لكل من يخالف الإجراءات الإحترازية حيث اعلنت وزارة الداخلية عقوبة بقيمة 1000 ريال علي عدم ارتداء الكمامات الطبية او القماشية أو مايغطي الأنف والفم أو عدم الإلتزام بمسافات التباعد الإجتماعي او من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام والخاص علي ان تتضاعف العقوبة في حال التكرار.


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العقوبات ايضا تضمنت منشآت القطاع الخاص والتي لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية والتي تتمثل في إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية،  حيث نصت علي غرامة مالية تصل الي 10 آلاف ريال سعودي.


ولم تغفل لائحة العقوبات التي تهدف الي تحقيق التباعد الإجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا ، التجمعات في الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها حيث نصت اللائحة علي عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية تصل الي 30 الف ريال سعودي بالإضافة الي غرامة بمقدار 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.


وفيما يتعلق بمخالفة تعليمات العزل او الحجر الصحي كانت الغرامة مُغلظة ومضعًفة حيث بلغت 200 الف ريال سعودي او السجن لمدة لاتزيد عن سنتين او بالسجن والغرامة معا ، بينما كانت غرامة من يتعمد نقل العدوي للأخرين هي الأكبر من نوعها حيث بلغت غرامة مالية تصل الي 500 الف ريال او السجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات او بالسجن والغرامة.
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