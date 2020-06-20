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محافظات

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

السبت 20/يونيو/2020 - 06:57 م
الطبيبة المتعافية
الطبيبة المتعافية من فيروس كورونا
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انجي هيبة
غادرت الدكتورة ندى عبد المنعم، الطبيبة بمستشفي التأمين الصحى ببورسعيد، مستشفى عزل أبوخليفة، بعد سلبية نتائج المسحة الثانية لها، صباح اليوم السبت.

اصيبت ندي بفيروس كورونا أثناء عملها في مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد،حيث شعرت ندى ببعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقدت الوعي، وأجرت المسحة، وأثبتت سلبية إصابتها بسبب كونها في بداية الإصابة بالفيروس.

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وعزلت نفسها في منزلها، إلى أن زادت أعراض الإصابة فاتجهت لمستشفى الإسماعيلية العام، وأجرت التحاليل والتي أثبتت إصابتها.

وقررت مديرية الصحة، عزلها في مستشفى الإسماعيلية العام ثم نقلت لمستشفي ابو خليفة للعزل الي ان تعافت .

وجهت ندي رسالة للمواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفزات وتطبيق التباعد الاجتماعي من اجل سلامتهم، مؤكدة انها تنتظر بفارغ الصبر العودة لعملها لاستكمال رسالتها ضمن الاطقم الطبية لخدمة المرضي ومصابي الفيروس اللعين.


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