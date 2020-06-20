سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

قال المحلل السياسي أحمد رفعت، إن حديث الرئيس السيسي اليوم في المنطقة الغربية العسكرية هو الأقوى والأهم منذ بداية الأزمة الليبية.





وأضاف أحمد رفعت في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد ان اي تدخل مصري في ليبيا بات شريعيا ومشروعا لحماية الأمن القومي المصري.





وتابع أحمد رفعت: "الرئيس السيسي أكد أن التدخل في ليبيا لن يكون لحماية الحدود المصرية فقط لكن لحماية أمن وسلامة الأراضي الليبية".





ولفت أحمد رفعت: " الممثل الشرعي الليبي بالنسبة لمصر هو البرلمان الليبي وليس حكومة الوفاق".





وأكمل احمد رفعت: " الرئيس السيسي تحدث عن استعداد مصر على تدريب وتسليح القبائل الليبية، مضيفا: " لأول مرة تعلن مصر تواجدها بشكل مباشر وصريح في الأزمة الليبية".



