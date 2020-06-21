طلبات إحاطة ومقترحات برلمانية أمام مجلس النواب.. نائب يطالب بتدريس مادة التربية العسكرية بسبب مسلسل الاختيار.. ونائبة تطالب بالاستفادة من بريطانيا لمواجهة كورونا

طلب إحاطة أمام البرلمان لتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات

مذكرة لإعادة النظر فى قيود الارتفاع بمطروح

مقترح برلماني بتطبيق التجربة البريطانية في مواجهة "كورونا" خلال فترة الذروة





تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والإقتراحات خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها خلال الفترة القادمة.





فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن تدريس مادة التربية العسكرية منذ المرحلة الإبتدائية حتى مرحلة الجامعة.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الذى دفعه للمطالبة بتدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات هو إيمان بأهمية تعريف أبناءنا ببطولات جيشنا الوطنى ، خاصه بعد عرض مسلسل الاختيار فى شهر رمضان الماضى.





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وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مسلسل الإختيار أدى إلى زيادة النزعة الوطنية داخل كل طفل مصرى ، خاصه وان ماعرضه المسلسل كان بطولة واقعية ، مشيرا إلى أن المسلسل كان بمثابة فزع للقوى الهدامة.





كما أوضح أن تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات تجعل أبناءنا حينما يلتحقوا بالجيش يكونوا مستعدين للتحول من مدنيين إلى عسكريين ، ويعطوا إيحاء للعدو بأنهم مستعدون لأى مواجهة فى أى وقت.





وتقدم النائب سليمان فضل العميري، بمذكرة لوزير التنمية المحلية، بشأن إعادة دراسة قيود الارتفاع داخل محافظة مطروح ، من أجل تيسير المصالحات في مخالفات البناء، لافتا إلى أن المحافظ أبدى تفهمه بخصوص هذا المطلب ودعمه للمطلب الشعبي، وتعهده برفع الطلب للجهات المختصة وذلك بشأن إعادة دراسة قيود الارتفاع داخل مراكز ومدن محافظة مطروح.





وأوضح العميرى، فى بيان له ، أن هذا الأمر تسبب في عدم قبول طلبات التصالح على الرغم من انطباق الاشتراطات عليها، كما نتج عن مسألة قيود الارتفاع أيضا تنفيذ قرارات إزالة أعداد كبيرة وتهديد المواطنين بالحبس والغرامات رغم استعدادهم للتصالح ودفع الرسوم المقررة مع الوضع في الاعتبار أن أقصى ارتفاع تم بالمخالفات لا يتجاوز 36 مترًا .





وأشاد العميرى، بتفهم المحافظ لهذه المسألة التى تمثل مطلبا شعبيا للكثير من المواطنين بالمحافظة، وتعهده بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، واستجابته وتشكيله لجنة لمراجعة تصاريح البناء، وعدم ادخار الجهد فى سبيل وضع مصلحة المواطن نصب عينيه والعمل على تلبية المطالب الخاصة به فى كافة المجالات تحقيقا للاستقرار النفسي والاجتماعي له مع أهمية الحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون.





واستطرد العميرى، أن محافظة مطروح لم تستفد من قانون المصالحات على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 رغم استفادة المحافظات منه، مع أن قانون الارتفاعات يعتمد على مسافة عرض الشارع مرة ونصف يسمح بارتفاعات تجاوزت 45 مترًا .





ووجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي "كورونا" خلال فترة الذروة والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، والتي تشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.





وقالت النائبة، في مقترحها : " لابد من توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء المصلحة العامة، فما نمر به من ظروف إستثنائية، و جائحة عالمية، وفي كل دول العالم، شارك القطاع الطبي الخاص بدورًا كبيرًا، إلا في مصر".





وأكملت "متى"، "يبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر، 1157 مستشفى ، بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء البشريين 29 ألف طبيبًا، ويمثل عدد أعضاء هيئة التمريض 22726، ويبلغ عدد الأسرة 35320 سرير، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية للإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019".





واقترحت "الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام جهة الإدارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة".