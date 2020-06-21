ذكريات النواب مع الثانوية العامة.. ميرفت الكسان: جبت 89 % من غير دروس خصوصية

وجهت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الرسائل والنصائح لطلاب الثانوية العامة ، أبرزها، الذهاب الى لجان الامتحانات فى الصباح الباكر وفى تمام المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم من أجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.





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وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة قامت بعمل إجراءات احترازية ووقائية على اعلى مستوى كلفت الدولة حوالى 950 مليون جنيه من أجل الحفاظ على صحة الطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الى أنه لا يوجد داعي للقلق وعليهم أن يطمئنوا ويثقوا أن الدولة مستعدة لاى طوارئ وتراعى هذه الظروف الراهنة، مؤكدة أن هذه الصعوبات ستمر مر الكرام وسيطلق على طلاب الثانوية العامة دفعة كورونا التى تخطت الصعوبات وحصلت على الدرجات العالية.





وكشفت النائبة عن كواليس ذكرياتها فى الثانوية العامة، قائلة:" عندما كنت فى الثانوية العامة لم يكن هناك دروس خصوصية وكنا نعتمد على شرح المدرس ونهتم بالحضور ووالدتى كانت تدعمني وتشجعني للحصول على درجات عالية مما دفعنى للنجاح وحصلت على مجموع 89% ودخلت كلية التجارة التى كانت هدف سامى بالنسبة لى مع أن مجموعى كان يؤهلني للالتحاق بكليات أخرى من كليات القمة".





وتابعت النائبة حديثها:" وبعد انتهاء دراستى بالكلية حصلت على وظيفة فى مجال الضرائب إلى أن وصلت لدرجة وكيل وزارة المالية فى مصلحة الضرائب وبعدها عضو فى مجلس النواب".





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020 لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا .





وحددت الوزارة الخطوات التالية





- بشأن التأجيل للعام المقبل:





تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أية مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل).





- بالنسبة لـ التأجيل للدور الثاني









يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة) وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول.