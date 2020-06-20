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فن

الأكثر شعبية على Apple Egypt.. ميوزك أوورد تشيد بإنجازات عمرو دياب

السبت 20/يونيو/2020 - 11:05 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
نشرت الصفحة الرسمية لجائزة الميوزك أوورد العالمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا مفصلًا يرصد إنجازات الهضبة عمرو دياب، باعتباره نجم الغناء العربي الأول، والأكثر تحقيقًا للأرقام القياسية في الموسيقى. 

وجاء في منشور، الميوزك أوورد: «عمرو دياب هو ملك مصر على iTunes ، ويحتل المرتبة الخامسة مع "كل حياتي" في المركز الأول ، و"أحلى وأحلى" في المركز الثاني ، و"معدي الناس" في المركز الثالث ، و"سهران" في المركز الرابع ، و"كل حياتي" في الخامس .. عمرو دياب يحكم مخطط ألبوم iTunes في مصر». 


وتابع: «بعد فتح Anghami ، خدمة البث المحلية رقم 1 في المنطقة، أصبح عمرو دياب ملك Deezer الجديد وأول فنان بالشرق الأوسط يتخطى المليون متابع على المنصة! كما كرمت Spotify دياب بـ نيويورك في الصيف الماضي باعتباره أكثر الفنانين العرب متابعة على مستوى العالم بلوحة ضخمة في تايمز سكوير!». 


وأضاف: «يصادف أن عمرو دياب هو الفنان العربي الأكثر شعبية على Apple Egypt وتحتل ألبوماته وأغانيه الفردية غالبًا أفضل 10 أغان فردية وألبومات على الرغم من أن الجمهور الأصغر سنًا أصبح أكثر تأثرًا بالموسيقى الغربية .. لا يزال معظم محبي الموسيقى العرب يريدون بعض المحتوى المحلي».  


واختتم: «يبدو أن أكبر فائز بجوائز الموسيقى العالمية يقدم هذا المزيج السحري بين العالمين. كانت أغنية عراب موسيقى البحر الأبيض المتوسط، التي أنشأها دياب نفسه «باين حبيت» وكانت تعاونه مع النجم العالمي مارشميلو، الأغنية الأكثر بثًا على Anghami في 2018». 

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