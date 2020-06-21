عرض رسمي من الوداد المغربي لضم باسم مرسي .. فيديو

أكد ميدو حزين، وكيل اللاعبين، أن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة المقبلة.
وأكد ميدو حزين في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم لكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسي".
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وتابع وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرضا رسميا من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض".
وأتم: "باسم عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".