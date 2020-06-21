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رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:34 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي السابق، أغلق ملف مفاوضاته مع نادي الزمالك نهائيًا، رافضًا الانتقال إلى ميت عقبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار اعتزاله مع النادي الأهلي. 


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عاشور قرر دراسة العروض التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من أجل اختيار الأنسب له فنيًا وماديًا، بعد قرار البقاء في الملاعب لمدة موسمين على الأقل.




وأضاف أن النادي الأهلي بات مهددا بفقدان ثلاثي فريق الكرة شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور في مواجهتي الوداد المغربي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا حال إلغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكمال مبارياته. 


وأوضح عمر ربيع ياسين، أن ذلك يأتي بسبب انتهاء عقود الثلاثي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع أحمد فتحي علي عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، وبات شريف إكرامي قريبًا من الانتقال للنادي ذاته، فيما تم توجيه الشكر لحسام عاشور الذي يبحث عن ناد للانتقال له الموسم المقبل، بعدما قرر التراجع عن الاعتزال.
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