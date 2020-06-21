سكان بلوك 3 بمساكن عين حلوان يشكون من غرقه بمياه الصرف الصحى

شكا المواطن في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق بلوك 3 مساكن عين حلوان التابعة الى محافظة القاهرة بمياه الصرف صحى والذى يسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.





ويقول فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة لمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



