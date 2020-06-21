بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.
وخطفت أسما شريف منير الأنظار بلوك غريب وجريء، وظهرت مرتدية توب بالألوان المبهجة المتداخلة مع بعضها.
وظهرت أسما شريف منير باللمسات الجمالية الجذابة، فوضعت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم الحواجب بطريقة بسيطة.
وتركت أسما شريف منير بعض من خصلات شعرها البني القصير على كتفيها بطريقة مميزة وجذابة للأنظار على طريقة الكيرلى.
ولم تتكلف أسما شريف منير فى ارتداء بعض الاكسسوارات فاختارت هذا اللوك الجرئ.
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