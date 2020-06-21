الولايات المتحدة تتفق مع هواوي لتطوير تقنية الـ G5 في السيارات





وأكد الخبراء في مجال السيارات أن وزارة التجارة الامريكية وضعت قاعدة تسمح للشركات الامريكية بمشاركة هواوي في تطوير تلك الشبكة .





ووفقا لما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس فإن الولايات المتحدة لاتريد التخلي عن الريادة في الإبتكار العالمي من خلال اتخاذ قرارات مهمة بشأن التكنولوجيا .



كما شدد المسئولون على أن الشركات لا تزال ممنوعة من مشاركة التكنولوجيا مع هواوي من أجل المساعدة ووضع المعايير .



كما أن الإدارة الأمريكية قد ادرجت " هواوي " مما أدى إلى جعل صناعة التكنولوجيا الامريكية تتساءل عما إذا اكان سيسمح لها بالمساعدة في صياغة المعايير المهمة على الإطلاق . كما أن الإدارة الأمريكية قد ادرجت " هواوي " مما أدى إلى جعل صناعة التكنولوجيا الامريكية تتساءل عما إذا اكان سيسمح لها بالمساعدة في صياغة المعايير المهمة على الإطلاق .





وبهذا القرار يزيل الغموض الذي ألقى بظلاله على الشركات الأمريكية لشهور، ويقلل من فرص حصولها على معايير لا تتحكم فيها.





قامت الحكومة الأمريكية بمنح الضوء الأخضر لشركاتها للتعاون مع هواوي الصينية في تطوير تقنية الـG5 والسيارات ذاتية القيادة ليشهد القرار تراجع ولو قليل في موقف الإدارة وقرارها بمنع الشركات الأمريكية من مشاركة التكنولوجيا مع الشركات الصينية .