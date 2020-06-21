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تعليم

امتحانات الثانوية العامة .. جولة تفقدية لمسئولي الإسماعيلية باللجان

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، يرافقه اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية والمهندس احمد عصام نائبه والدكتور سعيد السقعان ولفيف من الغيابات التنفيذية والامنية، بعض لجان الثانوية العامة.
 
وخلال الجولة اعطي محافظ الاسماعيلية توجيهاته بفض اي تجمعات من شانها تعكير صفو الامتحانات كما وجه مدير الشئون الصحية بضرورة الالتزام بالنصائح والارشادت الوقائية.

وتفقد المسؤلون، غرف العزل واجراءات تامين اللجان صحيا وبوابات التعقيم، والادوات الوقائية وقياس الحرارة.
 
وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الاسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية مؤكدا ان رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل كما أشاد سيادته بالقائمين علي مركز توزيع الاسئله والجهد المبذول من أجل الخروج بهذة الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع .

ويؤدي 8730 الف طالب وطالبة امتحان اللغه العربية  أمام 37  علي مستوى 8 إدارات  بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والإستراحات ومركز توزيع الأسئلة.

 كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا . 


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ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
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