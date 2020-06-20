مدير تعليم الإسماعيلية : جاهزون لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة

يؤدي 8730 طالبا وطالبة امتحان اللغه العربية أمام 37 علي مستوى 8 إدارات بمحافظة الاسماعيلية ، حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والإستراحات ومركز توزيع الأسئلة.





كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا





كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة مدير المديرية وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات .





وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان وزارة التربية والتعليم قررت خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل .





ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.





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ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.