طيارة ورق.. سامح حسين يكسر حظر الطيران.. فيديو

يذكر أن آخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميديا وهو يذاكر لها وانتشر الفيديو بطريقة سريعة.





وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.







