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فن

طيارة ورق.. سامح حسين يكسر حظر الطيران.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه على "تيك توك" فيديو أثناء لعبه بإحدى الطائرات الورقية.

وعلق سامح حسين: أنه كسر حظر الطيران.

يذكر أن آخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميديا وهو يذاكر لها وانتشر الفيديو بطريقة سريعة. 

وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

@sameh_hussien

انا كسرت حظر الطيران 😂

♬ original sound - sameh_hussien
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