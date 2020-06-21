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أخبار البلد

وزير الخارجية: حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:35 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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عمرو خليفة
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا أن مصر تأمل بالتزام حكومة الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

وأضاف في تصريحات لـ العربية: مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا.

وأضاف أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها، موضحًا أن مصر ترفض التوسع التركي في ليبيا.

وتابع: ننسق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، قائلًا إن تركيا تتوسع في سوريا والعراق وليبيا مخالفة الشرعية الدولية، مضيفًا أننا ننسق مع تونس والجزائر ولدينا رؤية مشتركة بشأن ليبيا.

وبالنسبة لموقف سد النهضة، قال شكري: إن مصر تواجه قضية سد النهضة عبر تقريب وجهات النظر، مضيفًا أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم.

وتابع: قدمنا رؤية لاتفاق عاجل ومنصف لأزمة سد النهضة، والجانب الإثيوبي دأب على رفض الوساطات، متابعًا: أن الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي.
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