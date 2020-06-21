وزير الخارجية: أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تواجه قضية سد النهضة من خلال تقريب وجهات النظر، موضحا أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم.









وأضاف شكري، في تصريحات لـ العربية: إننا قدمنا رؤية لاتفاق عاجل ومنصف لأزمة سد النهضة، والجانب الإثيوبي دأب على رفض الوساطات، متابعًا: أن الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي.









وعن الوضع في ليبيًا، قال شكري إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا.









وأضاف أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها، موضحًا أن مصر ترفض التوسع التركي في ليبيا.









وأوضح أن حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي،مضيفا : ننسق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا،مشيرا إلى أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها.









وقال شكري إن تركيا تتوسع في سوريا والعراق وليبيا مخالفة الشرعية الدولية، مضيفًا أن مصر ترفض محاولة تركيا للتوسع في ليبيا، وأننا ننسق مع تونس والجزائر ولدينا رؤية مشتركة بشأن ليبيا.