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برلمان

لمنع تكدس أولياء الأمور.. برلمانية تطالب الداخلية بحواجز أمام لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:22 م
تكدس أمام المدارس
تكدس أمام المدارس
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فريدة محمد
طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بضرورة وضع حواجز على مسافة آمنة من أبواب المدارس لمنع التجمعات والتزاحم على الطلاب من قبل أولياء الأمور، قبل وبعد الخروج من الامتحان. 

واوضحت منير، في بيان، الأحد، أن تزاحم أولياء الأمور على أبنائهم يسبب خطورة بالغة على تفشي فيروس كورونا، ووجود احتمالية نقل العدوى نتيجة الاختلاط والتزاحم. 

وطالبت الداخلية بتطبيق القانون برفق وبانسانية مراعاة لشعور الطلاب وأولياء أمورهم بالخوف والتوتر جراء الوضع العام ومناخ الامتحانات هذا العام، الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا معهم وطمأنتهم.

وانطلق صباح اليوم ماراثون الثانوية العامة، والذي شهد تجمعات للطلاب وأولياء الأمور الذين تكدسوا أمام اللجان، رغم تحذيرات وزير التربية والتعليم بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور والتكدس أمام اللجان. 
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