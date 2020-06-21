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محافظات

وطبيب بلجان الثانوية العامة.. محافظ الغربية: 122 لجنة استقبلت 34 ألف طالب وطالبة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:28 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
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احمد علي
انطلق صباح اليوم ماراثون الثانوية العامة في محافظة الغربية، بمشاركة 34 ألفا و780 طالبا وطالبة موزعين على 122 لجنة امتحان في مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سير الامتحانات  وانتظام أداء الطلاب، كما تابع إنهاء جميع الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في الغربية كل اللجان.

شملت جولة المحافظ مدارس الشهيد محمد سمير إدريس المتميز للغات ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسه الشهيد مصطفى حشمت الابتدائية ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بمدينة طنطا،  والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، كما تفقد مدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين ومدرسة السادات الإعدادية بنات ومعهد قطور الإعدادي الثانوي الأزهري.

وقال محافظ الغربية، أنه تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122، بالإضافة الي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف د. رحمي، أنه تم تشكيل لجنة لأزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة طوال فترة انعقادها، مؤكدا التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، مشددًا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان.
وطبيب بلجان الثانوية العامة.. محافظ الغربية: 122 لجنة استقبلت 34 ألف طالب وطالبة
وطبيب بلجان الثانوية العامة.. محافظ الغربية: 122 لجنة استقبلت 34 ألف طالب وطالبة
وطبيب بلجان الثانوية العامة.. محافظ الغربية: 122 لجنة استقبلت 34 ألف طالب وطالبة
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