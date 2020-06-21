تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

ا نطلقت صباح اليوم الأحد، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه.





واستقبلت لجان الامتحانات الطلاب والطالبات في هدوء وانتظام وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتولى القائمون على لجان الامتحانات مهمة تعقيم وتطهير الطلاب واللجان أولا بأول، وتسليم كل طالب كمامة واقية مع الحرص على التباعد الاجتماعي.





وفي أول تطورات الموقف، نقلت سيارة الإسعاف، أحد طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بلجنة معهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر، إلي مستشفى جراحات اليوم الواحد بسبب الاشتباه في إصابته بكورونا.



وتمكن الطبيب المتواجد في لجنة معهد الدكتور طلعت السيد الازهري النموذجي بمدينة نصر، من رصد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بكورونا وتم التواصل مع الإسعاف لنقله.

ووفرت اللجنة غرفة عزل للطالب لتمكينه من أداء الامتحان ولكنه لم يتمكن وتعرض لحالة إغماء.

وقال الطبيب المتواجد في اللجنة أنه اكتشف الطالب منذ البداية حيث انه يعاني من حساسية وتم إعطائه باراسيتامول كدواء خافض للحرارة والإبلاغ بحالته لوزارة الصحة.







من جانبه، انتقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعطل جهاز التفتيش داخل لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي الأزهري بمدينة نصر.



وقام القائمون على التفتيش بمدخل اللجنة، بتفتيش رئيس جامعة الأزهر، أثناء الدخول وفوجئ رئيس الجامعة بتعطل الجهاز الإلكتروني لاكتشاف الأشياء المعدنية وقال للمفتش "الجهاز عطلان والتليفون في جيبي اهو".



وتفقد رئيس الجامعة، امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعهد طلعت السيد بمدينة نصر، واطمأن على انتظام الامتحانات بدون شكاوى.



كما شدد المحرصاوي، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على حياة الطلاب من عدوى كورونا والتطهير والتعقيم المستمر للطلاب واللجان.







بدوره، تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان مدينة العبور، صباح اليوم الأحد فى أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه.









وحرص وكيل الأزهر على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، ووجه بعض النصائح للطلاب خاصة بإجراءات الوقاية، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بالاستجابة لكل مطالب الطلاب المشروعة، حرصًا على تذليل المصاعب أمامهم.









من جانبهم توجه الطلاب بالشكر والتقدير للإمام الأكبر على سرعة استجابته لتنفيذ مطالبهم وحرصه على حياتهم ومستقبلهم، مبينين أن سبل الوقاية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، باعثين رسالة اطمئنان لزملائهم الذين لم يمتحنوا: اطمئنوا فحياتكم في أيد أمينة حريصة على حياتكم ومستقبلكم".





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا ، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.