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فن

شاهد.. كيف احتفلت نرمين الفقى بعيد ميلادها

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:52 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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سيد احمد
احتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نرمين قائلة: "النهاردة عيد ميلادى كل سنة وأنا طيبة".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالأتى:

كل سنة وانت طيبة - عيد ميلاد سعيد - كل سنة وحضرتك طيبة 


وتحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها 47، حيث ولدت نرمِين في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإِسكَندرِية، أَو كما تلقب بعروس البحر الأبيض المتوسط. 

وتخرجت الفنانة الجميلة، من كلية فيكتوريا إحدى أعرق المدارس الإِنجليزية في الإِسكندرية، ثم تخرجت من كلية التجارة جامِعة الإِسكندرية.

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