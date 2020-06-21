شاهد.. كيف احتفلت نرمين الفقى بعيد ميلادها





وعلقت نرمين قائلة: "النهاردة عيد ميلادى كل سنة وأنا طيبة".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالأتى:





كل سنة وانت طيبة - عيد ميلاد سعيد - كل سنة وحضرتك طيبة









وتحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها 47، حيث ولدت نرمِين في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإِسكَندرِية، أَو كما تلقب بعروس البحر الأبيض المتوسط.





وتخرجت الفنانة الجميلة، من كلية فيكتوريا إحدى أعرق المدارس الإِنجليزية في الإِسكندرية، ثم تخرجت من كلية التجارة جامِعة الإِسكندرية.





