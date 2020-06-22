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فيديوجراف.. إحصائيات منظومة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:23 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوري - إعداد: منار شعبان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددًا من الارقام والاحصائيات الهامة التي تلخص منظومة امتحانات الثانوية العامة .

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وكان اليوم هو أولى ايام امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية والتي وأدى الطلاب فيها الامتحان وسط تكثيف أمني في محيط اللجان، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم منع دخول الطلاب والمراقبين من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن احصائيات وزارة التربية والتعليم عن مخلص سير امتحانات الثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي: 
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