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تعليم

طلاب الثانوية العامة: الوقت كان كافيا.. لكن إجراءات التعقيم ضعيفة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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احمد قطب _ علي الخشاب - ابانوب نبيل
انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم  وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل اللجان ورصدت عدسة صدي البلد أهم هذه الاجراءات  بالاضافة الي مستوي الامتحان بالنسبة للطلبة وأهم النقاط الصعبة بالامتحان .


في البداية قالت ايمان عادل طالبة بالصف الثالث الثانوي: امتحان اللغة العربية اليوم في مستوي الطالب المتوسط وكان يتكون من ٥٠ سؤالا والوقت كان كافيا للاجابة .


وأضاف احمد علي احد طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة العربية في مستوي الطالب المتوسط وكان يتكون من ٥٠ سؤالا وكانت الصعوبة في البلاغة والنحو موضحا ان الوقت كان كافيا للاجابة والمراجعة .


وأشارت ندي محمد طالبة بالثانوية العامة الى ان بوابات التعقيم لا تعمل وتم تسليمهم كمامات وتم تعقيمهم بالكحول داخل  اللجنة وتم توزيع كمامات عليهم موضحة ان خامة الكمامة سيئة جدا مضيفة أن امتحان اللغة العربية كان في مستوي الطالب المتوسط ومباشرا كما وعد وزير التربية والتعليم  .


وتابع جورج عادل طالب بالثانوية العامة ان إجرايءات التعقيم كانت ضعيفة جدا داخل المدارس، موضحا ان الفصول كانت تحتاج الي نظافة قبل بدء اللجان مشيرا إلي أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط ولا يحتاج الي تفكير كثير .


جدير بالذكر أنه انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث أدي الطلاب امتحان اللغة العربية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .


ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة ، يبدأ زمن امتحان اللغة العربية في اللجان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.


ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، وصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا ، ومروا بالاجراءات التالية :

- مر الطلاب من بوابات التعقيم 
- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة 
- تم تفتيش كل طالب بالعصى الالكترونية الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول و وسائل الغش الالكتروني
- تم تسليم الطلاب الكمامات و أكياس الجيل المطهر
- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر اي عدوى عبر حذائه.
- ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة  تم انشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.
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