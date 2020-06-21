الثلاثاء.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (شارع الشركات بالزاوية الحمراء- الأميرية البلد- مساكن الأميرية- عزبة مرسى خليل- شارع الكابلات- الخصايصة- عزبة العقاد- شارع ترعة الجبل- ميدان روكسى ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته- شارع المرغنى ومتفرعاته)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتى الساعة ١٢ من منتصف الليل، لمدة ١٥ ساعة، وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مللي بشارع الكابلات والمطرية.





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.