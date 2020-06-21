يربط الشرق بالغرب.. محافظ قنا يتفقد محور الشهيد الرائد باسم فكري

تفقد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا ، سير العمل بمشروع محور الشهيد الرائد باسم فكرى الذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال الانشاءات.





تفقد المحافظ، كوبري أعلي النيل وهو القطاع الرئيسي بالمحور، حيث يبلغ طوله حوالى 960 متر واستمع لشرح عن كافة قطاعات المحور والأعمال المنفذة والأعمال الجاري تنفيذها، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وبالمواصفات والمعايير الفنية العالية.





وأكد محافظ قنا، أن محور الشهيد الرائد باسم فكري يمثل طفرة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة حيث يساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.





و أشار محافظ قنا ، إلى أن المحور تبلغ تكلفته حوالى 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر، كما يضم 15 كوبرى بطول 2270 متر و 15 نفق بطول 460 متر منها عدد 6 كباري رئيسية بطول 1600 متر بتقاطع المحور مع كل من"الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي الشرقي - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي" لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف.





جدير بالذكر، أن المحور سوف يساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية بين شرق و غرب محافظة قنا



