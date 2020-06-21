لاميتا فرنجية تحتفل مع والدها بعيد الأب: الأفضل على الإطلاق

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على الاحتفال بعيد الأب الموافق اليوم الأحد 21 يونيو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت لاميتا صورة بصحبة والدها وعلقت قائلة: "عيد أب سعيد لأبي الوسيم 😍 ولك يا فريد، أنت أبي الأفضل على الإطلاق 💙 يرسل لك جاستن الكثير من القبلات والعناق".





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".









وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.







