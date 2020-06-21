AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لاميتا فرنجية تحتفل مع والدها بعيد الأب: الأفضل على الإطلاق

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:26 م
لاميتا فرنجية ووالدها
لاميتا فرنجية ووالدها
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على الاحتفال بعيد الأب الموافق اليوم الأحد 21 يونيو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت لاميتا صورة بصحبة والدها وعلقت قائلة: "عيد أب سعيد لأبي الوسيم 😍 ولك يا فريد، أنت أبي الأفضل على الإطلاق 💙 يرسل لك جاستن الكثير من القبلات والعناق".

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاميتا فرنجية تحتفل بعيد الفصح مع ابنها جاستن.. صور

بـ اطلالة مبهجة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

بـ قبعة أنيقة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بـ بطن مكشوف .. لاميتا فرنجية تخطف أنظار متابعيها

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لاميتا فرنجية تستجم على البحر بفستان جذاب.. صورة

ترشيحاتنا

أخبار الفن| نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي ويؤكد تحوله الجنسي.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا بصورة «الكاش مايوه»

3 لاعبين في الأهلي يتخلفون عن مسحة كورونا

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

معندكش دم.. ريهام سعيد تنفعل على متابع: داخلين على حرب وأنت بتفكر كدة

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية