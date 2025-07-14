مستقبل وطن : مشاركات الرئيس السيسي بإفريقيا تخدم جهود الشراكة الاستراتيجية نحو تعزيز العلاقات بالقارة السمراء

أكد المهندس محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي المنتصف العام للاتحاد الأفريقي حيث أنها تُعد محطةً حاسمةً لتعزيز التعاون الإقليمي.



جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن مشاركة الرئيس السيسي تجسيدٌ لالتزام مصر الراسخ بدعم استقرار وتنمية القارة الأفريقية، مؤكداً أن الحزب يتبنى رؤيةً استراتيجيةً تتماشى مع سياسة الدولة في تعزيز الشراكات الأفريقية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتبادل التجاري .

ولفت إيضا إلى الدعم الكامل لمبادرات مصر التنموية في أفريقيا، مثل مشروعات الربط الكهربائي وإنشاء المراكز الطبية، والتي تساهم في تمكين المجتمعات المحلية ومواجهة التحديات المناخية داعيا لتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر تعزيز الأمن القاري وإنشاء صندوق استثماري مصري-أفريقي لدعم رواد الأعمال وتفعيل مبادرة "أفريقيا بلا حدود" لتسهيل حركة البضائع والأفراد بين الدول الأفريقية.

اختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل وطن يضع العلاقات الأفريقية على رأس أولوياته، داعياً قادة الدول الأفريقية إلى توحيد الصفوف لتحقيق التكامل المنشود.