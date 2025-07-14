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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو "عليا الوفد" يطالب بتشكيل لجنة حكماء بالحزب لإدارة ملف انتخابات البرلمان

حمادة بكر ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
حمادة بكر ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

طالب حمادة بكر  ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،  بتشكيل لجنة حكماء من رموز وقيادات الحزب للمشاركة فى إدارة ملف  الإنتخابات البرلمانية القادمة، وسرعة اختيار المرشحين على المقاعد الفردية، فى مختلف دوائر الجمهورية وإدارة الحوار مع التحالف الوطنى.

وأضاف بكر في بيان له أن الوفد بتاريخه وحاضره لايمكن أبدا أن يكون خارج المعادلة السياسية ، حيث  تم تمثيل الحزب عقب ثورة يناير ٢٠١١ بـ٤٢ مقعد وقت كان البرلمان ٤٤٤ نائبا، وفى ٢٠١٥ تم تمثيل الوفد ب٣٦ مقعد، وفى ٢٠٢٠ شارك الوفد ب١٠ مقاعد فى مجلس الشيوخ و٢٨ مقعد فى مجلس النواب.

وطالب عضو الهيئة العليا القيادة الحالية الدكتور عبدالسند يمامة والهيئة العليا بتغليب المصلحة العامة ، وأن يكون الهدف نهضة الوفد والجميع أهل لذلك.

وشدد بكر على ضرورة   تشكيل لجنة حكماء تضم الدكتور السيد البدوى شحاتة والمستشار بهاء أبوشقة والدكتور محمود اباظة، والوزير منير فخرى عبدالنور والدكتور مصطفى الفقى وعمرو موسى ، مع رئيس الحزب الحالى.

وأشار إلى أن تلك النماذج بظهورها وتكاتفها ستعيد الحزب إلى مساره الطبيعى ، ولانبغى بذلك سوى مصلحة الوطن وأن يكون الوفد مساندا و داعما  للوطن والمواطن، منوها بأن الوفد أمانة فى أعناق الجميع ، والحفاظ عليه وعلى صورته يتطلب التكاتف من الجميع القيادة الحالية وزعماء الحزب.

وأكد “بكر ”، على ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة  الوفد إلى مكانته الحقيقية، وإعادة الطيور المهاجرة ، وتفعيل دور الشباب ،والمرأة  واللجان النوعية ،وإحداث نقلة حقيقية تعيد دور الوفد الريادى، الذي كان دائما بيت الوطنية والدفاع عن مصر والمصريين .

وأشار " بكر" إلى أن رؤساء الوفد السابقين وقياداته من الضرورى وجودهم الآن ، حيث لن يتحمل الحزب هزة أخرى أمام الشارع المصرى ، فالتماسك ووحدة الصف ، و الاستعانة بالشباب، وإحداث نهضة حقيقيه، وتقديم خطاب سياسى، يعبر عن الحزب، والإندماج مع الشارع لاسبيل عنه لعودة الحزب إلى وضعه الطبيعى أمام الشعب المصرى .

وأضاف بكر أن القائمة الوطنية بها أعداد كثيرة ممن  تم اختيارهم لخوض الانتخابات على القائمة الوطنيه هم أبناء حزب الوفد وانضموا إلى أحزاب أخرى ، مطالبا بضرورة استيعاب الشباب داخل الحزب وفتح قنوات الحوار ،لأن التهميش الذى طال الملف الشبابى لا يمكن أبدا أن يجعل أى مؤسسة تتقدم  ولن يكون هناك وجود لحزب بدون شبابه.

وتابع" بكر "، أن تشكيل لجنة حكماء لإدارة الملف الانتخابي ستعبر بالحزب إلى بر الأمان خاصة وأن الانتخابات البرلمانية أمامها ٣ أشهر  ومازالت الفرصة مواتية.

البرلمان الوفد حزب الوفد حمادة بكر دوائر الجمهورية

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