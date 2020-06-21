المجلس الأعلى للقبائل الليبية: نطالب بالدعم المصري للقضاء على الفوضى

أعرب المجلس الأعلى للقبائل الليبية، اليوم الأحد، عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب موقفه الرافض للتدخل التركي في الأراضي الليبية.





وقال المجلس، بحسب قناة "العربية": "نثمن دعم مصر للشعب الليبي لمواجهة الغزو التركي، ونؤكد على ضرورة التصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان".





وأضاف: " الشعب رفض جماعة الإخوان لثلاث مرات متتالية".





وتابع: ": نطالب بالدعم المصري للقضاء على الفوضى، ومساعدة مصر مهمة للحفاظ على الأمن القومي العربي".





وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أصدر بيانًا اليوم أعرب فيه عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الرافض بشدة للتدخل التركي في ليبيا.





وقال صالح: "كلمة الرئيس المصري جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي".





وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.





كان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.



