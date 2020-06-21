عودة الدوري.. لاعبو الجونة يجرون مسحة كورونا.. صور

وأجرى لاعبو الجونة ومعهم أعضاء من الجهاز الفني والإداري المسحة الأولى اليوم، الأحد.

وانتهى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ، من وضع جدول الدورى الممتاز بعد قرار عودة المسابقات المحلية.





وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عودة التدريبات يوم ٢٠ يونيو الجارى على أن تستكمل مسابقة الدورى يوم ٢٥ يوليو القادم.





وقدم حسام الزناتي، إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جدول بعض الأسابيع من الدورى المحلي تمهيدا لاعتماده والإعلان عنه وإرساله إلى الأندية المشاركة.





وينتظر حسام الزناتي إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد استئناف مباريات دور نصف النهائى ونهائى دورى ابطال أفريقيا كي يتسنى له وضع بقية مواعيد جدول الدورى الممتاز.





يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية أكد أن اللجنة الخماسية المؤقتة استقرت على استكمال بطولة الدورى الممتاز أحد أيام ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أغسطس القادم.