AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الدوري.. لاعبو الجونة يجرون مسحة كورونا.. صور

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو أبوبكر
خضع لاعبو الجونة لإجراء المسحة الطبية الأولى في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الأندية تمهيدًا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات المحلية.

وأجرى لاعبو الجونة ومعهم أعضاء من الجهاز الفني والإداري المسحة الأولى اليوم، الأحد.

وانتهى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة، من وضع جدول الدورى الممتاز بعد قرار عودة المسابقات المحلية. 

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عودة التدريبات يوم ٢٠ يونيو الجارى على أن تستكمل مسابقة الدورى يوم ٢٥ يوليو القادم.

وقدم حسام الزناتي، إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جدول بعض الأسابيع من الدورى المحلي تمهيدا لاعتماده والإعلان عنه وإرساله إلى الأندية المشاركة.

وينتظر حسام الزناتي إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد استئناف مباريات دور نصف النهائى ونهائى دورى ابطال أفريقيا كي يتسنى له وضع بقية مواعيد جدول الدورى الممتاز.

يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية أكد أن اللجنة الخماسية المؤقتة استقرت على استكمال بطولة الدورى الممتاز أحد أيام ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حال إلغاء الدورى المصري من يتوج باللقب.. مصدر: ليس الأهلي

اتحاد الكرة يصدم أندية الدورى بشأن فترة الإعداد للاستئناف.. تفاصيل

على هامش حفل الإفطار.. تفاصيل جلسة مسئولى اتحاد الكرة والكاف استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي

حال عودة الدوري.. 3 قرارات منتظرة من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

ستاند باي.. اتحاد الكرة يكلف الزناتي بتجهيز جدول الدوري تحسبا لعودة المسابقة

رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

ترشيحاتنا

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

نادي الزمالك يفاوض بيراميدز لضم هذا اللاعب

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

بسبب كورونا..نشأت الديهي يعلن خضوعه للحجر المنزلي

في عيد ميلاد نرمين الفقي.. تعرف على عمر الفنانة الحقيقي

بالأبيض وماتشنج مع أبو هشيمة .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي

بالأبيض وماتشنج مع أبو هشيمة .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة