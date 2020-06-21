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بالفيديو.. معركة بين رجل ضخم ومجموعة من شباب سحلوا زوجته على الأرض

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لحظة شجار عنيف بين مجموعة من الراجل، في حين يتم جر امرأة على الأرض خلال المعركة التي اندلعت بأحد إشارات المرور بمدينة ليدز البريطانية.



ويظهر مقطع الفيديو،  شبان يعتديان على رجل ضخم الجثة باللكم، ويوصلان الكر والفر حين يبادر الرجل بهجوم عليهم.


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ويوضح الفيديو ، أحد المتشاجرين وهو يجر سيدة يقال أنها زوجة الرجل الضخم على الأرض ويسحلها خلال المعركة المندلعة.


 وبعد أن قام أحد الراجل المتعاركين، بسحل السيدة التي تتبع الرجل ذات الجثة الضخمة، هرع  الرجل الضخم إلى السيدة التي ترافقه وقام بلكم الرجل الذي كان  يجر زوجته بقوة حتى فر هاربا، هو والمجموعات التي كانت معه.



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