لينوفو تطلق لاب توب Yoga Duet 7i القابل للفصل في السعودية والإمارات.. سعر ومواصفات.. فيديو

أعلنت شركة لينوفو Lenovo الصينية عن طرح لاب توب Yoga Duet 7i القابل للفصل، بدءا من اليوم، في الأسواق في دولتى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.





وبحسب موقع Tech Radar فإن لاب توب Yoga Duet 7i القابل للفصل يدعم الجيل العاشر من معالج إنتل Intel Core i7 ، مع بطارية تستمر حتى حوالى 11 ساعة ، وبشاشة باللمس بقياس 13 بوصة بدقة 2048×1080 .









ومن أهم ما يميز لاب توب Yoga Duet 7i أنه يحتوى على لوحة مفاتيح قابلة للفصل مما يجعله قابل للاستخدام كلاب توب وكذلك كجهاز تابلت خفيف الوزن، كما يعمل على نظام تشغيل ويندوز 10 Windows 10 .





ويحتوى لاب توب Yoga Duet 7i على ذاكرة وصول عشوائى 16 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تصل ل 1 تيرا بايت، كما يدعم أحدث تقنية واى فاى WiFi 6 .





ويبلغ سعر لاب توب Yoga Duet 7i القابل للفصل، 3.300 درهم إماراتى أى ما يعادل حوالى 530. 14 ألف جنيه مصرى، حيث يشمل السعر لوحة المفاتيح وقلم ذك وحقيبة اللابتوب.



