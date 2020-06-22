10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

تم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقرر تحديد نسبة العلاوة الدورية بواقع 14%.













- العلاوات الخمس

صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة (العلاوات الخمس) لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.







