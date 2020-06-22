10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك
الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:59 ص
نقود مصرية - أرشفية
تقترب الزيادة الجديدة التى ينتظهرها عدد كبير من أصحاب المعاشات حال قدوم شهر يوليو المقبل، التى تشكل أهمية كبيرة لديهم فى تحسين الأحوال المعيشية، بعد أن أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قانونين لزيادة المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل، ممثلا فى العلاوة الدورية، إضافة إلى العلاوات الخمس. وخصصت الدولة 100 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات لتكون بشرى خير لأصحاب المعاشات، الذين ينتظرون قدوم شهر يوليو حتى يحصلوا على هذه الزيادة التى تبقى عليها 10 يوما لانتهاء شهر يونيو ويبدأ شهر يوليو الذي يحصل أصحاب المعاشات فيه على الزيادة الخاصة بهم.
وفيما يلي نستعرض الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات تفصيلًا:
- العلاوة الدورية
تم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقرر تحديد نسبة العلاوة الدورية بواقع 14%.
- العلاوات الخمس
صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة (العلاوات الخمس) لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
وتجدر الإشارة إلى نسبة الخصم المقرر تطبيقها وفقًا لمشروع قانون الحكومة (التكافل الاجتماعي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا)، والذي نص ضمن مواده على خصم 0.5 % من أصحاب المعاشات، لكن ذلك لمن يقل راتبه عن 2000 جنيه.