حسام عاشور يكشف سبب غيابه عن إجراء مسحة كورونا بالنادي الأهلي

وتابع: "لم يبلغني أحد بضرورة الحضور لإجراء المسحة".

وتساءل حسام عاشور :" كيف سأذهب إلي مقر النادي من أجل إتمام المسحة وانا لم يبلغني أحد بالحضور ".





يشا إلى أن النادي الأهلي أجرى اليوم الأحد، مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



