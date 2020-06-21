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رياضة

حسام عاشور يكشف سبب غيابه عن إجراء مسحة كورونا بالنادي الأهلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:35 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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قسم الرياضة
كشف حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن سبب تغيبه عن الحضور لمقر النادي من أجل إجراء المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد حسام عاشور في تصريحات صحفية أنه لم يتوجه إلي مقر النادي لإجراء المسحة الطبية بسبب عدم إبلاغه من قبل مسئولين النادي الأهلي .

وتابع: "لم يبلغني أحد بضرورة الحضور لإجراء المسحة".

وتساءل حسام عاشور :" كيف سأذهب إلي مقر النادي من أجل إتمام المسحة وانا لم يبلغني أحد بالحضور ".

يشا إلى أن النادي الأهلي أجرى اليوم الأحد، مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص لاعبو الأهلي على التوافد اليوم على مقر النادي بالجزيرة لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.
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