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فن

قص شعرها.. مقلب كوميدي لوفاء عامر من نجلها

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمر نجل الفنانه وفاء عامر فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الفيديو وهو يقوم بعمل مقلب مضحك فى والدتها و هو يقوم بقص شعرها.

كتب معلقا على الفيديو:" مقلب فى امى انى بقص شعرها".
تفاعل متابعيهم و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يحفظك و يخليكم لبعض
مسخره بجد
حرام عليك ده انا اتخضيت


انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
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