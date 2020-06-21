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رياضة

ليفربول يعاني في غياب محمد صلاح ويتعادل مع إيفرتون في الشوط الأول

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إيفرتون وليفربول، بالتعادل السلبي بدون أهداف بينهما، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم"بريميرليج".

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء فريقه ليفربول، وأشرك الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، اللاعب الياباني مينامينو بدلًا منه.

وظهر ليفربول متأثرًا بشكل كبير في الناحية الهجومية من الجهة اليمنى في ظل غياب صلاح، فلم يهدد مرمى إيفرتون في كثير في المناسبات، حيث سدد مينامينو المشارك في اللقاء بدلًا من صلاح، والذي ظهر بشكل سيء في الشوط الأول، كرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة لكنها جاورت مرمى بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 20، تحصل جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول على البطاقة الصفراء، بعد تدخله القوي مع البرازيلي ريتشارلسون مهاجم إيفرتون.

وفي الدقيقة 30، سنحت لـ ليفربول ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، نفذها أرنولد بالمقاس على رأس الكاميروني جويل ماتيب، لكنه وجهه بجوار شباك بيكفورد بقليل.

وفي الدقيقة 34، انطلق السنغالي ساديو ماني بهجمة مرتدة لفريقه ليفربول، ليمررها لفيرمينو، والذي سددها بشكل رائع، لكنها جاورة القائم الأيسر لشباك إيفرتون.
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وفي الدقيقة 40، أشهر مايك دين حكم اللقاء، البطاقة الصفراء في وجه كين مدافع نادي إيفرتون، بعد عركلته للسنغالي ساديو ماني، ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، سددها أرنولد، لكن بيكفورد تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 43، أجرى كلوب تغييرًا اضطراريًا بإخراج جيمس ميلنر، وإشراك جو جوميز لإصابة الأول، وينتهي بعدها النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج لتحقيق 6 نقاط فقط للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما يحتل نادي إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

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