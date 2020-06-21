تقدمت باستقالتي من عملي .. الفتاة طالبة الزواج على الفيس بوك: "خفت يجيلي اكتئاب" ..فيديو

قالت مها أسامة الفتاة التي طلبت الزواج على الفيس بوك إن الفكرة جاءت نتيجة سنوات مرت بها شعرت فيها أن المجتمع يهين الفتاة التي تأخرت عن الزواج.





وأضافت مها في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن " الذي يقدمة الإعلامي سيد علي ويعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية أنها فعلت ذلك قبل إصابتها بالاكتئاب والتعبير عن نفسها.





وأوضحت مها: "حالة الركود التي أصابت المجتمع باتت واقع وتلقيت مئات الطلبات من راغبي الزواج وجميعهم أبدوا إعجابهم بما فعلته وأن ما قلته لا يوجد به ما يدينني"، مؤكدة: "تقدمت باستقالتي من عملي بعد نشر الفيديو".





وعن مواصفات فارس أحلامها أكدت: "أبحث عن شخص جاد ومحترم ويتحمل المسئولية ويحترم تفكيري ولا يقلل مني".



